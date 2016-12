30 கி. தங்கம், 400 வளையல், 500கி. வெள்ளி, 10,000 சேலை- 200 செருப்பு- போயஸ் முதல் ரெய்டில் சிக்கியவை

ஜெயலலிதாவின் போயஸ் கார்டன் பங்களாவுக்குள் ஐடி அதிகாரிகள் 1996-ம் ஆண்டுக்கு பின்னர் 2-வது முறையாக நுழைந்து அதிரடி சோதனை நடத்தியுள்ளனர்.

Story first published: Monday, December 26, 2016, 16:49 [IST]

English summary

After 1996, IT Officials second time raided at Late Jayalalithaa's Poes Garden Bungalow.