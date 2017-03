நெல்லை மாவட்டம் கூடன்குளம் இரண்டாவது அணு உலையில் மீண்டும் மின் உற்பத்தி தொடக்கம்

நெல்லை மாவட்டம் கூடன்குளம் இரண்டாவது அணு உலையில் மீண்டும் மின் உற்பத்தி தொடங்கியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tirunelveli District Koodankulam in second nuclear reactor has begun power generation again.