ரகசிய வாக்கெடுப்பு... திமுகவின் கோரிக்கை நியாயமற்றது - வைகோ திடீர் பேட்டி

சட்டசபையில் ரகசிய ஓட்டெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என்ற தி.மு.கவின் கோரிக்கை நியாயமற்றது என்று மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ கூறியுள்ளார்.

Story first published: Sunday, February 19, 2017, 9:52 [IST]

English summary

MDMK general secretary Vaiko said that reporters in Coimbatore, DMK demanded a secret ballot in TamilNadu assemby as unfairly.