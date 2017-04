அதிமுகவின் இரு கோஷ்டிகளும் அடித்துக் கொள்ள வாய்ப்பு.. தலைமை அலுவலகத்தில் போலீஸ் குவிப்பு!

இரு தரப்பும் மோதிக்கொள்ள வாய்ப்புள்ளதாக கருதும் காவல்துறை, இன்று காலை முதலேயே சென்னை, ராயப்பேட்டையிலுள்ள அதிமுக கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் பாதுகாப்பை பலப்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Security at AIADMK HQ in Chennai beefed up as TTVDhinakaran calls MLAs meeting today.