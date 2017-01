முதல்வர் ஓ.பி.எஸ் அலுவலகத்தை முற்றுகையிடப் போவதாக தகவல்.. போலீஸ் குவிப்பு

முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வத்தின் போடிநாயக்கனூர் அலுவலகத்திற்குப் போலீஸ் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Security has been beefed up to CM O Panneerselvam's office in Bodiyanakkanur in Theni disdrict.