ஓ.பன்னீர் செல்வம் வீட்டுக்கு பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு.. தொண்டர்கள், தலைவர்கள் குவிவதால்!

தொண்டர்கள், தலைவர்கள் குவிந்து வருவதால் முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் வீட்டுக்குப் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, February 8, 2017, 10:01 [IST]

English summary

Security has been beefed up to CM O Panneerselvam's residence in Chennai after his rebellious stand against Sasikala.