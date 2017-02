சசிகலா வருகையால் கூவத்தூரில் போலீஸ் குவிப்பு - பொதுமக்களுக்கு கெடுபிடி

கூவத்தூரில் ரிசார்ட்டில் தங்கியுள்ள எம்எல்ஏக்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த சசிகலா வந்துள்ளதால் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். பொதுமக்கள் நடமாட போலீசார் கெடுபிடி விதிப்பதால் மக்கள் கொந்தளித்துள்ளனர்.

Story first published: Saturday, February 11, 2017, 17:06 [IST]

English summary

According to sources security has been increased with more police personnel being deployed at Golden Bay Resort in Kuvathur.