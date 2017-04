வைகோவுக்கு "பர்ஸ்ட் கிளாஸ்".. புழல் சிறையில்!

தேச துரோக வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள வைகோவுக்கு புழல் சிறையில் முதல் வகுப்பு அறை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

Vaiko was arrested in sedition case and now he is in Puzhal Jail. The prison department has assigned first class facility to him which has fan, cot, pillow and magazines.