ஜாமீன் கேட்கிறார் வைகோ.. திடீர் மன மாற்றத்துக்கு என்ன காரணம்?

தேச துரோக வழக்கில் சென்னை புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள வைகோ ஜாமீன் கோரி சென்னை முதன்மை நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

English summary

Sedition case: Vaiko files bail plea MDK chief Vaiko who has been lodged in Puzhal Jail has filed bail plea today. It will be taken for hearing on tomorrow