தேச துரோக வழக்கில் தண்டனை கிடைத்தால் மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொள்வேன் - வைகோ

தேச துரோக வழக்கில் தண்டனை கிடைத்தால் மகிழ்ச்சியோடு ஏற்று சிறை செல்வேன் என்று வைகோ கூறியுள்ளார்.

Story first published: Monday, April 17, 2017, 12:06 [IST]

English summary

Metropolitan Magistrate remanded MDMK General Secretary Vaiko was on Monday his judicial custody continued on April 27 in connection with a sedition case.