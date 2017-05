வாழவந்தவன் தான் தமிழகத்தை அச்சுறுத்துகிறான்.. சீமான் குற்றச்சாட்டு!

வாழவந்தவர்கள் தான் தமிழகத்தை அச்சுறுத்துகிறார்கள் என நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Seeman accuses that rajini threatening tamils. he said who comes for live they only threatening tamils. tamils only rule the tamil nadu he said.