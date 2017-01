அலங்காநல்லூர் போராட்ட களத்தில் சீமான், அமீர் பங்கேற்பு.. போராட்டத்தில் புது எழுச்சி

சீமான் மற்றும் அமீர் ஆகியோர் இன்று, அலங்காநல்லூரில் போராட்டம் நடைபெறும் இடத்திற்கே நேரடியாக வந்தனர். அவர்கள் மத்தியில் ஆதரவு தெரிவித்து பேசினர். இதனால் போராட்டக்காரர்கள் உற்சாகமடைந்தனர்.

English summary

Seeman and Amir particibated in pro Jallikattu protest at Alanganallur.