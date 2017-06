நேர்மையாக விசாரணை செய்த ஐபிஎஸ் அதிகாரியை சிறையிலடைத்தது அநீதி: சீமான் கடும் கண்டனம்

Subscribe to Oneindia Tamil

வங்காளதேசப்பிரிவினைக்குப் பின்னர் கிழக்குப் பாகிஸ்தானில் இருந்து இந்தியாவுக்கு அகதிகளாக இடம்பெயர்ந்த வங்காளிகள் தங்களுக்கு இந்தியக் குடியுரிமை வேண்டி அசாம் நிக்கில்பாரத் பங்காளி உட்பஸ்து சமந்வே சமித்தி (Nikhil Bharat Banglali Udbastu Samanway Samitee) எனும் தங்களின் அமைப்பின் சார்பில் கடந்த மார்ச் 06 அன்று பேரணியொன்றை நடத்தினார்கள். அப்பேரணியானது சில்பதார் எனும் பகுதியில் நடைபெற்றபோது அனைத்து அசாம் மாணவர்கள் கூட்டமைப்பினர் (All Assam Students' Union) பேரணியில் பங்கேற்றவர்கள் மீது கற்களை வீசித் தாக்குதல் தொடுத்தார்கள். அதனால் ஏற்பட்ட கலவரத்தில் சில்பதாரில் அமைந்திருக்கும் அனைத்து அசாம் மாணவர் கூட்டமைப்பினரின் அலுவலகம் தாக்குதலுக்குள்ளானது.

English summary

Naam tamilar seeman have condemns arrest of tamil ips officer Rajamarthandan in assam