இயக்குநர் கவுதமன் மீது தாக்குதல் நடத்தியதற்கு சீமான் கடும் கண்டனம்

ஜல்லிக்கட்டுக்கோரி மதுரை அவனியாபுரத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இயக்குநர் கவுதமன் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தியதற்கு நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கடும் கண்டம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Seeman the chief-coordinator of the political party, Naam Tamilar Katchi condemns Police lahti charge in madurai on Director Gouthaman. He accuses Tamil nadu government did not get permission for Jallikattu.