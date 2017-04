பதவிவெறி பிடித்து அலையும் மக்கள் நலனற்ற காட்டாட்சி... எடப்பாடி அரசை விளாசிய சீமான்!

பதவி வெறி பிடித்து அலையும் மக்கள் நலனற்ற காட்டாட்சி என எடப்பாடி தலைமையிலான தமிழக அரசை நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் சாடியுள்ளார்.

English summary

Seeman condemns Tamilnadu govt for telling supreme court that farmers didnt commit suicide for drought in Tamilnadu.