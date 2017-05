தமிழர்களை கொன்ற இலங்கை அரசு மீது.. சர்வ தேச விசாரணை வைக்காமல் காலம் தாழ்த்துவது ஏன்… சீமான் ஆவேசம்

தமிழர்களை கொன்ற இலங்கை அரசு மீது சுதந்திரமான சர்வ தேச விசாரணை வைக்க வேண்டும் என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கோரியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Naam Tamilar leader Seeman demanded international inquirty on war crimes committed by Lankan military in Rameswaram.