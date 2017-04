தலைசிறந்த இந்துத்துவாவாதியாக வளர்ந்து வருகிறார் சீமான்: அர்ஜூன் சம்பத் புகழாரம்!

தமிழகத்தில் தலை சிறந்த இந்துத்துவாவாதியாக நாம் தமிழர் கட்சித் தலைவர் சீமான் வளர்ந்து வருகிறார் என இந்து மக்கள் கட்சியின் அர்ஜூன் சம்பத் பாராட்டியுள்ளார்.

English summary

Hindu Makkal Katchi leader Arjun Sampath said that Naam Thamizhar Party leader Seeman has emerged as a Hindutva leader in TamilNadu.