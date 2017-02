சோலைவனத்தை பாலைவனமாக்கும் ஹைட்ரோ கார்பன் வேண்டாம்… சீமான் ஆவேசம்

நெடுவாசல் என்ற சோலைவனத்தை பாலைவனமாக்கும் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என்று சீமான் கோரியுள்ளார். நெடுவாசல் கிராமத்தினர் நடத்தும் போராட்டத்திற்கு நேரில் வந்து ஆதரவளித்த போது சீமான

English summary

Naam Thamilar leader Seeman extended his support to Neduvasal villagers in Pudukottai.