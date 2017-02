ஆட்சியை கலைத்து விட்டு மறுதேர்தல் நடத்த வேண்டும் - சீமான்

ஆட்சியை கலைத்து விட்டு மறுதேர்தல் நடத்த வேண்டும் என நாம் தமிழர் சீமான் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

English summary

Naam tamilar chief seeman, has demanded that the Tamil Nadu Legislative Assembly be dissolved