உண்ணாவிரதத்தில் குதித்த சீமான்.. 26ம் தேதி வரை தொடரும் என அறிவிப்பு

நாம் தமிழர் கட்சித் தலைவர் சீமான் மதுரையில் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தைத் தொடங்கியுள்ளார்.

English summary

Naam Tamilar party chief Seeman has launched sit in fast in Madurai in support of Jallikattu.