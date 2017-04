திமுக அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட பாஜகவைத் தொடர்ந்து சீமானும் எதிர்ப்பு

பாஜகவைத் தொடர்ந்து சீமானும் திமுகவின் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்துக்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Naam Thamizhar party leader Seeman has opposed to DMK's all party meet today.