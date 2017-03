தமிழக மீனவர் கொலை.. இலங்கை துணை தூதரகத்தை முற்றுகையிட்ட சீமான் கைது

தமிழக மீனவர்கள் மீது இலங்கை கடற்படையினரின் அட்டூழியக் கொலைகளைக் கண்டித்து இலங்கை துணை தூதரகத்தை முற்றுகையிட்ட சீமான் கைது செய்யப்பட்டார்.

English summary

Naam Thamizhar Party protest in Srilankan Embassy to condemn Srilankan Navy's shot on Tamil Fishermen.