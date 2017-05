தமிழக அரசியலுக்கு ரஜினி தேவையில்லை.. சீமான் பொளேர் !

தமிழக மக்கள் பிரச்சனையை தீர்க்க நாங்கள் இருக்கிறோம். எனவே தமிழக அரசியலுக்கு ரஜினி தேவை இல்லை என்று சீமான் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 21:38 [IST]

Naam tamilar chief slams on Actor rajinikanth

