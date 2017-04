நான் தீவிரவாதியா.. தமிழருவி மணியன் சொல்றதை எல்லாம் கண்டுகிறதில்ல… சீமான் பொளேர்

தமிழருவி மணியன் தன்னை தீவிரவாதி என்று சொன்னதை பொருட்படுத்தவில்லை என்று சீமான் கூறியுள்ளார்.

English summary

Naam Thamizhalar leader Seeman has slammed Thamizharuvi Maniyan on his speech.