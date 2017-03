அரிசி வேண்டுமா… ஹைட்ரோ கார்பன் வேண்டுமா… சீமான் தலைமையில் சென்னையில் ஆர்ப்பாட்டம்

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை எதிர்த்து நாம் தமிழர் கட்சியினர் சென்னையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினார்கள். சீமான் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் “அரிசி வேண்டுமா.. ஹைட்ரோ கார்பன் வேண்டுமா” என்பன உ

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Naam Tamilar leader Seeman staged a protest against hydrocarbon exploration at Valluvar Kottam in Chennai.