டிடிவி தினகரனை மட்டும் கைது செய்தது ஏன்? ....தமிழர்கள் இளிச்சவாயர்களா? - சீமான்

டிடிவி தினகரனை மட்டும் கைது செய்தது ஏன் தமிழர்கள் இளிச்சாவாயர்களா? என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் சீமான் கூறியுள்ளார்.

English summary

TTV Dinakaran has been arrested recently, Naam Tamilar party leader Seeman support Dinakaran. He said that BJP has arrested Dinakaran it is not right.