முதல்வர் ஓபிஎஸ்-க்கு நாம் தமிழர் கட்சி ஆதரவு- சசிக்கு எதிர்ப்பு: சீமான்

முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வத்தை ஆதரிப்பதாக நாம் தமிழர் கட்சித் தலைவர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Naam Thamizhar party leader Seeman said that his party will support to Chief Minister O Panneerselvam.