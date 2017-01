மாணவர்களுக்கு சோறு, தண்ணீ கொடுத்தது தப்பா.. திட்டமிட்டு கொளுத்திய போலீசார்.. கொதித்த சீமான்

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்களுக்கு சோறு, தண்ணீர் கொடுத்து உதவியவர்களின் மீன் சந்தையை போலீசார் திட்டமிட்டு கொளுத்தியுள்ளனர் என்று சீமான் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். இவர்களுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும்

English summary

Naam Tamilar leader Seeman visited Nadu Kuppam and demands compensation to victims in Chennai today.