போயஸ் கார்டன் +ஓ.பி.எஸ்ஸுக்கு நெருக்கமான சேகர் ரெட்டிக்கு ஜாமீன் மறுப்பு!

சட்டவிரோத பண பரிமாற்ற வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் உள்ள சேகர்ரெட்டியின் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

In the case of illegal money transfer Sekar reddy has been arrested and imprisoned. In that case Chennai CBI court has dismissed the bail petitions of Sekar ready, Srinivasalu, and premkumar. At the same time, Shekhar Reddy associates Dindigul Rathinam, Pudukkottai Ramachandran were released on bail.