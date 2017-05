பெட்டி பெட்டியாக தங்கம், கட்டுக்கட்டாக பணம் வைத்திருந்த சேகர் ரெட்டிக்கு ஜாமீன்!

சட்ட விரோத பணபரிமாற்ற வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சேகர் ரெட்டி மற்றும் அவரது நண்பர்கள் 2 பேருக்கு ஜாமீன் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sekar reddy got conditional bail on the case filed by DA. Sekar reddy'e two friends also got conditional bail.