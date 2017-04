சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற வழக்கு.. சேகர் ரெட்டி உள்பட 3 பேரின் போலீஸ் காவல் ஏப்ரல் 25 வரை நீட்டிப்பு

சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற வழக்கில் ஓபிஎஸ் கூட்டாளியான சேகர் ரெட்டி உள்ளிட்ட மூவரின் போலீஸ் காவல் ஏப்ரல் 25 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

sessions court has ordered Sekar Reddy and his associates police custody extend upto April 25th