சைக்கிளில் வலம் வந்த சர்வேயர் திண்டுக்கல் ரத்தினத்தின் "லைஃப்சைக்கிள்" மாறிய கதை இது!

சைக்கிளில் வலம் வந்த திண்டுக்கல் ரத்தினம், பல கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்களுக்கு அதிபதியானது எப்படி என்பது பற்றி இப்போது தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Sand baron Dindigul Rathinam was the business partner of Sekhar Reddy and amassed crores of assets in a very short period, thanks to the Sand mining business.