சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற வழக்கு.. சேகர் ரெட்டியின் சிறைக் காவல் மார்ச் 28 வரை நீட்டிப்பு

சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சேகர் ரெட்டி உள்ளிட்ட மூவரின் சிறைக் காவல் மார்ச் 28ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக சென்னை சிபிஐ நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

Sekar Reddy and his associates will be in the prison up to March 28, CBI court Orders.