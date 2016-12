சேகர் ரெட்டிக்கு ஜாமீன் கிடைக்குமா.. 27ம் தேதி விசாரணை ஒத்தி வைப்பு

கோடிக்கணக்கில் பணம் தங்கம் பதுக்கி வைத்திருந்த சேகர் ரெட்டியின் ஜாமீன் மனு வரும் 27ம் தேதிக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Court postponed the hearing of Sekhar reddy bail plea on December 27.