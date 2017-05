கையெழுத்து வாங்கிக்கொண்டு லஞ்சம் கொடுத்த சேகர் ரெட்டி...சிக்கலில் தவிக்கும் மத்திய அமைச்சர்கள்!

மணல் மாஃபியா சேகர் ரெட்டி, லஞ்சம் கொடுத்த நபர்களிடம் டைரியில் கையெழுத்து வாங்கி கணக்கை மெயின்டெய்ன் செய்துள்ளார் என்றும்,அதில் மத்திய அமைச்சர்கள் உட்பட முக்கிய நபர்கள் சிக்கியுள்ளார்கள் என்றும் தகவல்

English summary

Sekhar Reddy dairy leacked,several Union Ministers IAS and IPS Officers caught. They caught bribe from Sekhar Reddy and signed in the Dairy for self attestation.