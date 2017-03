ஜாமீனில் வெளியே வந்துள்ள சேகர் ரெட்டியிடம் அமலாக்கத்துறை துருவி, துருவி விசாரணை! மீண்டும் கைது?

அமலாக்கத்துறை விசாரணையால், சேகர் ரெட்டி இன்று மீண்டும் கைது செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் பரவி வருகின்றன.

English summary

Industrialist Sekhar Reddy who was arrested by CBI earlier is under ED scanner now.