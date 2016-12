கட்டிக்கட்டியாக தங்கம் பதுக்கி வைத்திருந்த சேகர் ரெட்டிக்கு புழல் சிறையில் முதல் வகுப்பு

கோடிக்கணக்கில் ரொக்கப்பணத்தை பதுக்கி வைத்திருந்த சேகர் ரெட்டி புழல் சிறையில் முதல் வகுப்பில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.

Story first published: Friday, December 23, 2016, 14:50 [IST]

English summary

Sekhar Reddy and his associates lodged in first class prison in the Puzhal central Jail.