கூட்டுறவு வங்கிகளில் பணத்தை மாற்றிய சேகர் ரெட்டி... காட்டிக்கொடுத்த டைரி

தமிழகத்தில் கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலம்தான் அவர் பணத்தை பெரிய அளவில் மாற்றியுள்ளார். இதற்கு கூட்டுறவு வங்கியில் மாநில அளவில் முக்கிய பொறுப்பில் உள்ளவர் அதிக அளவில் உதவி செய்துள்ளனர். இந்த தகவல் சேகர் ரெட

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sekhar Reddy has used Coop banks to exchange the currencies, his diary has revealed.