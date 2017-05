எம்ஜிஆரால் முடிந்தது.. ரஜினியால் முடியுமா என்ன.. எல்லாம் சும்மா.. தெர்மாகோல் செல்லூர் ராஜு விளாசல்

எம்ஜிஆர் கட்சி ஆரம்பித்து மக்களிடம் வென்றவர் என்று அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு கூறியுள்ளார். அதே போல் ரஜினிகாந்த் அரசியலில் வெற்றி பெற முடியாது என்றும் அவர் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 7:54 [IST]

Minister Sellur Raju has attacked Rajinikanth’s political entry.

