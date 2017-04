இன்று செமஸ்டர் தேர்வு: ஹால் டிக்கெட் கிடைக்காத மாணவர்கள் திக்..திக்

நெல்லை மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக் கழகத்தில இன்று தேர்வுகள் தொடங்கவுள்ள நிலையில் பலருக்கு ஹால் டிக்கெட் கிடைக்காதால் பதற்றத்தில் உள்ளனர்.

English summary

Semaster exams starts today in Nellai Manonmaniyam University. But students not yet received hall ticket.