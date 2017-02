ஜெ.வின் போயஸ்கார்டனில் இருந்து சசிகலாவை வெளியேற்றுங்கள்.. கமிஷனரிடம் புகார்

போயஸ்கார்டன் வீட்டில் தங்கியுள்ள சசிகலாவை வெளியேற்ற வேண்டும் என வழக்கறிஞர் கலாதேவி மாநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

English summary

Madras High CourtLawer Kaladevi copmlaint to city police commissioner's office. In that Complaint petition she mentioned to send out sasikala from Poes garden Vedha illam.