மன உளைச்சலை ஆளுநருக்கு அனுப்புங்கள்- கமல் ஹாசன்

தமிழக மக்கள் தங்களது கருத்துக்களை ஆளுநருக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்ப கமல் வேண்டுகோள் விடுத்திருப்பதற்கு சமூகவலைதளத்தில் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

send your email's to tamilnadu governor Vidyasagar Rao, says kamalhassan