போலி ஆவணங்களை வெளியிட்டு அதிமுகவை களங்கப்படுத்த முயற்சி... அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கண்டனம்

போலி ஆவணங்களை வெளியிட்டு அதிமுகவை களங்கப்படுத்த முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இதனை ஆர்.கே. நகர் மக்கள் நம்ப வேண்டாம் என்று தமிழக கல்வி அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Education minister Sengottaiyan has condemned cancellation of R K Nagar by election.