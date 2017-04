தீ வேகத்தில் அதிமுக இணைப்பு வேலை.. ஓபிஎஸ்ஸுடன் பேச 10 பேர் குழு.. எடப்பாடியுடன் செங்ஸ் ஆலோசனை!

ஓ.பன்னீர் செல்வம் அணியுடன் பேச 10 பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியுடன் செங்கோட்டையன் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.

English summary

A 10 member team for ADMK amma team. Education minister KA Sengottaiyan Met CM Edapadi Palanisamy, the top brass of AIADMK held a late night meeting on Monday, after sending out feelers to the dissident faction of O Panneerselvam.