தமிழக சட்டசபையின் அவை முன்னவராக செங்கோட்டையன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Friday, February 17, 2017, 15:00 [IST]

English summary

Sengottaiyan is appointed as the house leader of the Tamilnadu Assembly. Secretary of the Assembly Jamaluddin announced this.