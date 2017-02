கூவத்தூரில் பதற்றம்: எடப்பாடி, செங்கோட்டையன் ஆதரவு எம்.எல்.ஏக்களிடையே மோதல் வெடிக்கும் அபாயம்!

கூவத்தூரில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி மற்றும் செங்கோட்டையன் ஆதரவு எம்.எல்.ஏக்களிடையே மோதல் வெடிக்கும் அபாயம் உள்ளதால் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Senior ADMK Leader KA Sengottaiyan' camp strongly opposed to the Edapaadi Palanisamy elected as ADMK Legislative Party leader.