சசிகலாவின் அவசரத்தால் எம்ஜிஆரின் கட்சி உடையும் நிலை- அதிரடி முடிவு எடுப்பேன்: நடிகை லதா

முதல்வர் பதவியை கைப்பற்ற நினைக்கும் சசிகலாவுக்கு நடிகை லதா கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Senior Actress Latha has opposed to ADMK Internal General Secretary Sasikala for CM Post.