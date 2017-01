அதிமுக மூத்த தலைவர்கள் நெருக்கடி- எந்த நேரத்திலும் முதல்வர் ஓபிஎஸ் ராஜினாமா?

முதல்வர் பன்னீர்செல்வத்துக்கு அதிமுக தலைவர்கள் நெருக்கடி கொடுத்து வருகின்றனர். இதனால் அவர் எந்த நேரத்திலும் ராஜினாமா செய்யக் கூடும் என தெரிகிறது.

Story first published: Monday, January 2, 2017, 12:09 [IST]

English summary

Senior ADMK leaders demand for Sasikala to take over the reins of the ADMK government.