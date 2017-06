ஜிஎஸ்டி வரியை இப்பவே கொண்டு வந்தா அக்கப்போரு தான் வரும்- சொல்கிறார் பொர்க்கி புகழ் சு.சுவாமி

சென்னை : ஜிஎஸ்டி வரியை ஜூலை 1 முதல் விதிப்பதால் மாநிலங்கள் பாதிக்கப்படும் என்று பாஜக ராஜ்யசபா எம்.பி. சுப்ரமணியன் சாமி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் எதிர்ப்பை பதிவு செய்துள்ளார்.

நாடு முழுவதும் அனைத்துப் பொருட்களுக்கும் ஒரே வரி விதிப்பதற்கான ஜிஎஸ்டி முறை ஜூலை 1ம் தேதி முதல் அமல்படுத்தப்பட உள்ளது. ஜிஎஸ்டியை அமல்படுத்தும் தேதியில் எந்த மாற்றமுமில்லை என மத்திய நிதி அமைச்சர் அருண் ஜேட்லி கடந்த வியாழக்கிழமை கூறியிருந்தார்.

சரக்கு மற்றும் சேவை வரி சட்டத்தை ஜூலை 1ம் தேதி முதல் அமல்படுத்துவதை அனைத்து மாநிலங்களும் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளன. கடந்த சனிக்கிழமை தங்கம், ஜவுளி, காலணி, பிஸ்கட்ஸ், மற்றும் பீடி உள்ளிட்ட ஆறு பொருட்களின் வரி விகிதங்கள் முடிவு செய்யப்பட்டன.

பாஜக ஆளும் மாநில சட்டசபைகளில் ஏற்கனவே ஜிஎஸ்டி மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டு விட்டன. இந்நிலையில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பங்கேற்ற தமிழக நிதியமைச்சர் ஜெயக்குமாரும் விரைவில் ஜிஎஸ்டி மசோதா தமிழக சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்படும் என்றார்.

அத்தியாவசியப் பொருட்களுக்கு அதிக வரியும், பணக்காரர்கள் பயன்படுத்தும் பொருட்களுக்கு குறைந்த அளவில் வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஒரு பக்கம் மக்கள் அதிருப்தி தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் ஜிஎஸ்டியை அமல்படுத்துவது குறித்த பாஜக ராஜ்யசபா எம்.பி. சுப்ரமணியன் சாமி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

GST roll out be on July 1 but of 2019.A huge risk if implemented before 2019 given the state of preparedness. It could become our Waterloo.