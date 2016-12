ஊழல்வாதி சேகர் ரெட்டி கூட்டாளி ரத்தினத்துக்காக வக்கீலாக ஆஜரான காங். அபிஷேக் சிங்வி

ஊழல்வாதி சேகர் ரெட்டியின் கூட்டாளியான மணல் வியாபாரி திண்டுக்கல் ரத்தினத்திற்காக காங்கிரஸ் செய்தித் தொடர்பாளர் அபிஷேக் சிங்வி சிபிஐ கோர்ட்டில் ஆஜரானது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Senior Congress leader Abhishek Manu Singhvi appeared for sand baron Dindigul Rathinam in the CBI court yesterday.